Прокуратура: три человека взорвались на российской мине на пляже Херсонщины

В поселке Лазурное Херсонской области, в котором много пансионатов и баз отдыха, россияне заминировали пляж, из-за чего три человека погибли, взорвавшись, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает прокуратура Херсонщины.

По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ установили мины вдоль побережья Черного моря в пгт Лазурное.

3 июня три человека, находясь на пляже вблизи пансионата "Парус", взорвались на мине.

Все они погибли на месте.

Правоохранители обращают внимание граждан, что оккупанты минируют леса, пляжи и другие местности Херсона.