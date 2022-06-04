Советник мэра: в Мариуполе захватчики сносят дома и вывозят тела на свалку

В захваченном Мариуполе захватчики начали прямой снос домов без разбора завалов, и если под завалами были тела погибших, они вывозятся на свалку, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты начали прямой снос домов без разбора завалов… Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне», - написал Андрющенко.

Он отметил, что первые дома по пр. Единства, 56-60 при усиленной охране с привлечением «государственных волонтеров» уже снесены.

«Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разрушенных домах... Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханные обороты», - подчеркнул советник мэра.

Как сообщалось, агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

Мариуполь сегодня без нормального энерго-, водо- и газоснабжения. С начала российского вторжения в городе погибли до 22 тыс. мирных жителей. В настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тыс. жителей.

Мариуполь на пороге экологической и инфекционной катастроф.

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