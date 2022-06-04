Гайдай: в Северодонецке "кадыровцы" несут потери, ВСУ подвигают оккупантов

Россияне бросают все силы и резервы на захват Северодонецка, украинские защитники постепенно оттесняют оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Сложная ситуация остается в области в целом, а Северодонецк — это сейчас концентрация боевых действий, потому что российская армия бросает все силы, все резервы свои именно на это направление. Им предварительно удалось все же захватить большую часть города, но сейчас наши военные их подвинули, и они действительно несут огромные потери" , — сказал глава ОВА.

Он отметил, что потери есть даже у "кадыровцев".