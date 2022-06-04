Еврокомиссар: ЕС пока не рассматривает введение эмбарго на российский газ

Европейская комиссия не исключает дальнейших санкций против России из-за войны в Украине, но в настоящее время не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони в интервью изданию La Stampa.

Он считает, что хотя война в Украине не будет выиграна санкциями, шесть пакетов санкций ЕС совершит разрушительное воздействие на российскую экономику и власть.

"Официальная позиция Еврокомиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Вопрос заключается в том, чтобы ударить по России, но так, чтобы не нанести слишком большого ущерба нам", - заявил он.

Джентилони объясняет, что война имеет свою цену.

"Берегитесь: никто не думал победить его санкциями, потому что президент России Владимир Путин захочет выйти из него только с помощью переговоров, которые позволят ему избежать необходимости говорить, что он потерпел поражение", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европа должна отказаться от российского газа.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Европейский союз не будет обсуждать эмбарго на газ, который, по слухам, мог войти в седьмой пакет санкций против России.