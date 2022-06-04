СБУ: "гауляйтеру" Чернобаевской общины объявлили о подозрении
По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил гауляйтер россиян на временно оккупированной территории Чернобаевской общины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"Его зовут Юрий Турулёв, и он – бывший руководитель местной автостанции.
Мужчина добровольно согласился на предложение оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность т.н. главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области.
"Гауляйтер" не просто сторонник "русского мира", но и занимается преследованием проукраински настроенных жителей общины и незаконно распоряжается коммунальным имуществом".
По словам спикера СБУ, в настоящее время гауляйтеру объявлено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.