С начала года НБУ продал уже 9 миллиардов долларов

После рекордных продаж Нацбанком валюты на рынке на прошлой неделе объем несколько сократился и составил 826 млн долларов, с начала года регулятор продал уже 9,4 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Неделей ранее Нацбанк продал 1,4 млрд. долларов.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 7,5 млн. долларов, как и на прошлой неделе.

С начала года НБУ продал уже 9,4 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.

Средний курс гривны на 3 июня оставался на уровне 35-35,9 грн за доллар, а на черном рынке несколько укрепился по отношению к предыдущему дню.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Кроме того, Нацбанк снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за границей – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.