В Харьковской ОВА рассказали о ситуации за сутки

В Харьковской ОВА рассказали о ситуации за сутки
Фото: president.gov.ua

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал﻿ о ситуации за сутки

"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших. В Харьковской области продолжаются бои."
"Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорске. В Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции."

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