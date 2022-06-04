В Харьковской ОВА рассказали о ситуации за сутки
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о ситуации за сутки
"В течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших. В Харьковской области продолжаются бои."
"Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорске. В Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции."