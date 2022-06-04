УПЦ МП: из-за обстрелов горит святыня в Донецкой области
В Донецкой области из-за российских обстрелов масштабный пожар охватил Всехсвятский скит Свято-Успенской Святогорской Лавры, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении пресс-центр УПЦ МП.
"4 июня 2022 года в результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всехсвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры. Пламя полностью охватило главный храм обители. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет", – говорится в сообщении.