МВД: на Киевщине эксгумировано более 1,3 тысячи тел гражданских

После освобождения от российских захватчиков в Киевской области эксгумировано более 1,3 тысячи тел гражданских, сообщает Новое время.

Об этом заявила спикер Министерства внутренних дел Елена Матвеева.

Пока жестоко убитых россиянами украинцев до сих пор находят на Киевщине.

"По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы" , — подчеркнула она.

Матвеева отметила, что до сих пор лица более двух сотен погибших не установлены.