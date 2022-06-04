МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против РФ

МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против РФ
Фото: Курс Украины

Европейский Союз уже приступил к работе над новыми санкциями против РФ. Это будет уже седьмой пакет с начала полномасштабного вторжения в Украину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Санкции должны быть еще жестче - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке и используемом Россией в своей промышленности", - заявил он.

По его словам, также необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может поставлять и использовать в своей промышленности.

Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в Европе, а не просто заморозить их. Впрочем, работы по этому вопросу уже ведутся.

Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что ЕС не рассматривает возможность введения эмбарго для российского газа.

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