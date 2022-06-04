СБУ заявила о ликвидации канала финансирования агентуры РФ

Во время спецоперации в Киевской области была нейтрализована организованная преступная группировка, действовавшая в интересах спецслужб агрессора. Об этом говорится в заявлении СБУ, сообщает Корреспондент.

Как отметили в спецслужбе, злоумышленники наладили механизм переправки денег из РФ на территорию Украины через подсанкционные платежные системы, отмечают в спецслужбе.

"По оперативным данным, схему использовала вражеская агентура, получая средства от своих российских кураторов на проведение подрывной деятельности против Украины" , - говорится в сообщении.

В ходе обысков у участников группировки выявлено более 13 млн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику и черновую документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В состав ОПГ входило трое жителей Киевской области. Они создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали "заказы" на покупку, продажу или обмен электронных денег с запрещенных систем России. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.

Организатор схемы уведомлен о подозрении. Досудебное расследование продолжается.