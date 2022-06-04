Мэр: в Николаеве три человека погибли из-за обстрела россиян
Российские оккупанты 4 июня обстреляли Корабельный район Николаева, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил мэр города Александр Сенкевич.
"По состоянию на 15:00 известно о трех погибших - двое из них погибли на месте обстрела, один человек умер по дороге в больницу. Также ранения получили еще четыре человека – за их жизнь борются медики", – заявил он.
По словам мэра, предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках".
В 8 утра 4 июня сообщалось, что Николаев обстреляли из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня, о пострадавших не было известно.