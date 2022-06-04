ГПСУ: российский самолет выпустил 6 ракет по Сумской области

Российский самолет обстрелял ракетами приграничье Сумской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"После обеда вражеский самолет, зашедший со стороны российского села Николаевка, совершил 6 пусков ракетами по приграничной территории Украины. Ракеты разорвались на окраине одного из населенных пунктов Шосткинского района Сумщины.

Это уже третий сегодня удар с применением авиации. За 3 часа до этого российский беспилотник совершил сброс двух взрывных устройств в Великописаревском районе Сумщины. А около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков ракет, разорвавшихся на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района" , – говорится в сообщении.

Кроме этого, 4 июня из России уже трижды обстреляли украинскую пограничную территорию из минометов.

В одном случае россияне выпустили 8 мин по территории Шосткинского района Сумщины. Еще в двух случаях враг выпустил 19 мин по территории Новгород-Северского района Черниговщины.