Папа Римский о визите в Украну: нужен подходящий момент

Папа Римский Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Визит понтифика, по его словам, состоится в подходящий момент, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я хотел бы поехать в Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента" , - сказал Папа Римский в ответ на вопрос украинского ребенка во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо.

Понтифик добавил, что в ближайшее время он встретится с украинскими властями, чтобы выяснить, возможно ли это.

Напомним, ранее в Ватикане заявили, что пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. При этом сам понтифик заявлял о намерении приехать.