Энергоатом: оккупанты не смогут отключить Запорожскую АЭС

Отключить Запорожскую АЭС оккупанты не смогут, хотя неоднократно этим угрожают. Об этом заявил председатель НАЭК Энергоатом Петр Котин в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Много экспертов сейчас спекулируют на том, что происходит на ЗАЄС. Персонал работает под давлением оккупантов. Но на сегодня отключение станции невозможно. Если они поставят весь персонал под дула оружия, то могут, как террористы, заставить работников выключить станцию, но это будет актом ядерного терроризма.

Потому что вместе с отключением станции будут остановлены все насосы, которые охлаждают активные зоны реактора, их там шесть штук. Конечно, это приведет к ядерной катастрофе, поэтому мы не считаем это возможным. И персонал будет до последнего делать так работу, чтобы блоки работали безопасно, а это значит, что они работают на энергосистему Украины" , - отметил он.

Котин добавил, что персонал ЗАЭС работает под давлением оккупантов, которое в последнее время усиливается.