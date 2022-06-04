Bild: Зеленский удостоен премии Карла Великого

Президента Украины Владимира Зеленского отметили престижной европейской премией Карла Великого. Ему передадут ее в будущем.

Об этом сообщает﻿ Bild.

Эта награда вручается с 1950-го года за особый вклад в объединение Европы и международное взаимопонимание.

Одними из первых лауреатов премии Карла Великого были Уинстон Черчилль и Конрад Аденауэр. Среди ее обладателей также Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск. Премия за 2021 год была вручена представителям белорусской оппозиции Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.

За президента Украины Владимира Зеленского премию сегодня символически приняла беженка из Украины, но как только позволит обстановка, учредители планируют доставить награду в Киев.