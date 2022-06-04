Генерал США призвал Запад начать поставки истребителей Украине
Американский генерал Дэвид Болдуин, который также является командиром Нацгвардии Калифорнии, призвал союзников Украины как можно скорее передать ВСУ истребители, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом Болдуин заявил в комментарии Politico.
"МиГи - лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители - это также варианты, которые следует изучить как можно скорее", - подчеркнул Болдуин.
По словам генерала, не странно, что Украина в данный момент заинтересована именно в МиГах, потому как украинские пилоты обучены управлению самолетами такого типа. Но если ВСУ намерены использовать истребители западного типа, то возникает вопрос о количестве и моделях, которые могут быть сейчас доступны.
Болдуин также рассказал, что сейчас уже идут дискуссии о вероятности передачи Украине не только советских истребителей, но и современных западных самолетов.