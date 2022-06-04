В МВД рассказали, сколько потребуется времени на полное разминирование Украины

На полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет. Сейчас заминировано около 300 тысяч квадратных километров, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, сейчас почти половина территории Украины загрязнена неразорвавшимися боеприпасами.

С начала полномасштабного вторжения пиротехники успели очистить 30 тысяч квадратных километров. Специалисты обезвредили 130 тысяч боеприпасов, в том числе почти 2 тысячи авиабомб.

Однако Монастырский подчеркнул, что это лишь поверхностное разминирование. Опасными остаются леса и лесополосы. Он призвал украинцев ознакомиться с правилами минной безопасности, а также проводить беседы с детьми.