Ермак об ударе по Святогорской лавре: РФ должна быть исключена из ЮНЕСКО

Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, в частности из-за того, что ударила сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"К сожалению, русский ударил сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области. Был уничтожен Всесвятский скит - место паломников и туристов" , - написал Ермак.

Он также добавил, что россиян нужно остановить. Для этого нужно больше оружия от западных партнеров.