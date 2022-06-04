Ермак об ударе по Святогорской лавре: РФ должна быть исключена из ЮНЕСКО

Ермак об ударе по Святогорской лавре: РФ должна быть исключена из ЮНЕСКО
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Россия должна быть лишена членства в ЮНЕСКО, в частности из-за того, что ударила сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"К сожалению, русский ударил сегодня по Святогорской лавре в Донецкой области. Был уничтожен Всесвятский скит - место паломников и туристов", - написал Ермак.

Он также добавил, что россиян нужно остановить. Для этого нужно больше оружия от западных партнеров.

Новости

Популярные темы форума

analytics