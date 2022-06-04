Названа стоимость перевода украинской железной дороги на евроколею

Перевод одной железнодорожной линии в Украине на европейский стандарт может стоить от 2 до 3 млрд долларов, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Financial Times.

По его словам, действия России по блокированию портов и вывозу украинского зерна могут привести к голоду в мировом масштабе. Он также отметил, что россияне действуют как "тотальные пираты".

"Их не волнует жизнь этих людей в Африке. Они говорят им: "Нам на вас наплевать. Нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы заложники" , - отметил Кубраков.

Он также отметил, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт Евросоюза будет стоить от 2 до 3 млрд долларов. При этом необходимы дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Напомним, ранее был подписан меморандум о строительстве евроколеи от станции Рава-Русская во Львовской области до границы с Польшей.