Стефанишина: Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС

В Ирландии поддерживают идею о том, что Украина должна получить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной по итогам встречи с представителями власти Ирландии.

Отмечается, что украинская чиновница провела переговоры с президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом, премьер-министром Михолом Мартином, а также спикерами обеих палат парламента.

"Участники встречи обсудили совместные усилия для мобилизации поддержки среди государств-членов ЕС по предоставлению Украине статуса кандидата" , - рассказала Стефанишина.

По словам главы правительства Ирландии Михола Мартина, сейчас для его страны важно, чтобы в ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата.