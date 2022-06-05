Лавров пожаловался на НАТО из-за его планов по расширению

В НАТО ответили Москве на попытки вмешиваться в расширение Североатлантического альянса, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

"Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины - это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы" , - сказал российский чиновник.

Напомним, ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО утруднит военное положение России. Это ограничит ее влияние в Балтийском море.