Спикер парламента Венгрии заявил, что у Зеленского "личная психическая проблемой"

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал "какой-то психической проблемой" решимость президента Владимира Зеленского, с которой он иногда жестко просит западных партнеров о поддержке Украины в противостоянии российской агрессии, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом Кевер заявил в интервью венгерскому изданию 444.

"Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо - упорно, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а вовсе не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какая-то личная психическая проблема" , - отметил Кевер.

Он также добавил, что после войны у украинских венгров могут быть проблемы. По его словам, нужно быть очень осторожными, чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется покинуть Украину.