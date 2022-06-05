Продажи новых автомобилей в РФ "обвалились" почти в пять раз

Российские продажи новых легковых автомобилей в мае упали почти в пять раз относительно аналогичного периода прошлого года, снижение рынка составило 78 процентов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Всего приобретено 27 458 легковых машин, что на два процента меньше, чем в минувшем апреле. Рынок коммерческого транспорта тоже в минусе: в мае 2022 года на учёт в ГИБДД встали 8179 новых единиц, на 58 процентов меньше, чем годом ранее.

В последние месяцы на российском рынке наблюдается тенденция роста популярности китайских автопроизводителей, которые теснят европейцев, ушедших из России или приостановивших продажи.