В Казахстане ограничение полномочий президента вынесли на референдум

В Казахстане проходит референдум, который должен сократить полномочия главы государства. Согласно вынесенным на голосование нормам, близким родственникам президента будет запрещено занимать должности госслужащих, также из конституции уберут упоминания первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении ЦИК Казахстана.

Всего в стране открыты больше 10 тысяч участков для голосования, среди них 65 участков в 52 иностранных государствах. Проголосовать могут 11,7 миллиона человек.