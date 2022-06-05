Мэры: войска РФ утром обстреляли Киев и Краматорск
В Киеве утром 5 июня прогремели взрывы в Дарницком и Днепровском районах, ранен. Россияне обстреляли также окрестности Броваров и Краматорск, сообщает Деловая столица.
Об обстреле Киева сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В 05:01 звучала воздушная тревога. Было не менее 5 "прилетов", в том числе на Дарнице и Позняках.
Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что "несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте".
По состоянию на 07:47, по данным Кличко, жертв в результате ракетных ударов нет. Одного пострадавшего госпитализировали.
Также сегодня около 6 часов утра российские войска произвели обстрел территорий вблизи Броварской общины Киевской области.
"Около 6 утра враг осуществил обстрел территорий в непосредственной близости к нашей общине. По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет", — сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.
Кроме того, в ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами из самолета, есть повреждения на двух предприятиях.
"Ночной авиаракетный удар по Краматорску. "Освобождают" нас от промышленности. По предварительной информации без жертв, но серьезные повреждения на двух предприятиях города", — сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.