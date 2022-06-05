Мэры: войска РФ утром обстреляли Киев и Краматорск

В Киеве утром 5 июня прогремели взрывы в Дарницком и Днепровском районах, ранен. Россияне обстреляли также окрестности Броваров и Краматорск, сообщает Деловая столица.

Об обстреле Киева сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В 05:01 звучала воздушная тревога. Было не менее 5 "прилетов", в том числе на Дарнице и Позняках.

Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что "несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте".

По состоянию на 07:47, по данным Кличко, жертв в результате ракетных ударов нет. Одного пострадавшего госпитализировали.

Также сегодня около 6 часов утра российские войска произвели обстрел территорий вблизи Броварской общины Киевской области.

"Около 6 утра враг осуществил обстрел территорий в непосредственной близости к нашей общине. По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет" , — сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

Кроме того, в ночь на 5 июня российские войска ударили по Краматорску ракетами из самолета, есть повреждения на двух предприятиях.