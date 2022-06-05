ОВА: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии

Артиллерия российских оккупантов утром 5 июня ударила по Зеленодольской общине Днепропетровской области, информация о жертвах пока не поступала, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь и утро напряжены – постоянные воздушные тревоги. Под вражеские обстрелы снова попал Криворожский район. Артиллерия оккупанта ударила по Зеленодольской громаде. Есть разрушение жилых домов в двух селах" , – сообщил он.

По словам Резниченко, информацию о пострадавших в настоящее время уточняют.