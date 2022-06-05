Разведка Британии: украинцы провели контратаки в Северодонецке
Вооруженные силы Украины провели контратаки в Северодонецке и сумели остановить продвижение российских сил, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи", - говорится в отчете.
По данным разведки, российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемых Россией сепаратистских сил самопровозглашенной Луганской народной республики.
Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.
"Использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами", - отмечается в сводке.