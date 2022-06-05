Разведка Британии: украинцы провели контратаки в Северодонецке

Вооруженные силы Украины провели контратаки в Северодонецке и сумели остановить продвижение российских сил, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил, ранее набранный за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи" , - говорится в отчете.

По данным разведки, российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва возглавляемых Россией сепаратистских сил самопровозглашенной Луганской народной республики.

Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.