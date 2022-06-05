Энергоатом: российская ракета критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС

В 5:30 5 июня российская крылатая ракета, похожая на ракету типа Калибр, критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС, сообщает Новое время.

Об этом заявили в пресс-службе "Энергоатома".

Там отметили, что подобные действия — очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ. Предполагается, что эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра раздались взрывы.