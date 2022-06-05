Гайдай: оккупанты нанесли по Лисичанску ракетный удар "Точкой-У"
В минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы Луганской области, в том числе с применением ракетных комплексов, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку… Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 — по Устиновке. Ракетный удар из комплекса Точка-У нанесен по Лисичанску", — рассказал он.
По словам Гайдая, в результате обстрелов есть погибшие и раненные среди мирных жителей.
"В результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу", — добавил он.