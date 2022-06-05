В ОП отреагировали на заявления Венгрии о "психических проблемах" Зеленского
В Офисе президента Владимира Зеленского назвали «дикими» высказывания спикера венгерского парламента Ласло Кевера, заявившего о «психических проблемах» украинского лидера, сообщает Новое время.
Об этом заявил заместитель главы ОПУ Андрей Сибига.
"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания „недополитиков“ вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: He who is guilty is the one that has much to say; Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне; У короткого ума язык длинный", — отметил он.
Комментируя слова Кевера о том, что венгерскому меньшинству в Украине якобы что-то может угрожать, Сибига напомнил ему о военных преступлениях против самих украинцев.
"На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка — одно из самых ужасных преступлений второй мировой. Все венгерские солдаты-фашисты были „психически здоровы“?", — обратился к нему представитель ОПУ.
Вместе с тем он высказал сомнения, что слова отдельного политика в данном случае выражают позицию венгерского народа.
"И венгерский мудрый народ будет всегда поддерживать дружеские отношения с украинским народом, в отличие от временных политиков", — подчеркнул Сибига.