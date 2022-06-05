В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о потерях российских войск в живой технике и силе.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31150 (+100) лиц ликвидировано,
- танков – 1381 (+5),
- боевых бронированных машин – 3392 (+13),
- артиллерийских систем – 686 (+6),
- РСЗО – 207,
- средств ПВО – 95,
- самолетов – 210,
- вертолетов – 175,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
- крылатых ракет – 122,
- кораблей / катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23),
- специальная техника – 53 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.