В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили﻿ о потерях российских войск в живой технике и силе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 31150 (+100) лиц ликвидировано,

танков – 1381 (+5),

боевых бронированных машин – 3392 (+13),

артиллерийских систем – 686 (+6),

РСЗО – 207,

средств ПВО – 95,

самолетов – 210,

вертолетов – 175,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатых ракет – 122,

кораблей / катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23),

специальная техника – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.