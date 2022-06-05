В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили﻿ о потерях российских войск в живой технике и силе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31150 (+100) лиц ликвидировано,
  • танков – 1381 (+5),
  • боевых бронированных машин – 3392 (+13),
  • артиллерийских систем – 686 (+6),
  • РСЗО – 207,
  • средств ПВО – 95,
  • самолетов – 210,
  • вертолетов – 175,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8),
  • крылатых ракет – 122,
  • кораблей / катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23),
  • специальная техника – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.

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