ВК "Юг": в Николаевской области сбили две российские ракеты

В воскресенье утром Николаевская область подверглась массированной ракетной атаке врага, украинские защитники уничтожили 2 воздушные цели РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Юг".

"Утром 5 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевщине, воинами воздушного командования "Південь" уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные российской ударной авиацией.