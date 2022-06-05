ВК "Юг": в Николаевской области сбили две российские ракеты
В воскресенье утром Николаевская область подверглась массированной ракетной атаке врага, украинские защитники уничтожили 2 воздушные цели РФ, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении воздушного командования "Юг".
"Утром 5 июня во время массированной ракетной атаки по Николаевщине, воинами воздушного командования "Південь" уничтожены две вражеские крылатые ракеты, выпущенные российской ударной авиацией.
Угрозы повторных ракетных ударов остаются. Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге", – говорится в сообщении.