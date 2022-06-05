ОВА: Северодонецк поделен пополам, ВСУ взяли в плен 8 оккупантов
Украинские военные теснят оккупантов в Северодонецке, сейчас ВСУ контролируют 50% города, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней они были отброшены, город поделен пополам. Оккупанты потеряли огромное количество личного состава, в плену восемь россиян", — сказал Гайдай.
Он также добавил, что захватчики бросили все силы на захват города и трассы Лисичанск – Бахмут.
"Все резервы вражеской армии сейчас направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут, чтобы выполнить до 10 июня задачу российского генерала Александра Дворникова", — добавил глава ОВА.