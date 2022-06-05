Франция договаривается с ОАЭ о поставках взамен российской нефти
Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти. Контракты нужны для замены закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета Европейского союза из-за вторжения Путина в Украину, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом заявил министр финансов Бруно Ле Мэр в интервью радио "Europe 1".
"Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти", - сказал Ле Мэр.
Напомним, Европейский Союз принял решение утвердить шестой пакет санкций против России. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.