Франция договаривается с ОАЭ о поставках взамен российской нефти

Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти. Контракты нужны для замены закупок российской нефти, которые прекратятся после введения запрета Европейского союза из-за вторжения Путина в Украину, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил министр финансов Бруно Ле Мэр в интервью радио "Europe 1".

"Идут переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Мы должны найти альтернативу российской нефти" , - сказал Ле Мэр.

Напомним, Европейский Союз принял решение утвердить шестой пакет санкций против России. Ограничения были введены на нефть, экспорт и радиовещание агрессора.