Путин пригрозил ударами по новым целям в Украине

Президент на Владимир Путин предупредил Запад, что Россия нанесет новые удары по целям, если США начнут поставлять Украине ракеты большей дальности, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1".

"Если будут поставляться — из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим" , — сказав Путин.

Он также сказал, что поставки США и другими западными государствами ракетных систем залпового огня не меняет расстановку сил, поскольку Вооруженные силы Украины обладали российским и советским вооружением с похожей дальностью огня, такие как "Град", "Смерч" и "Ураган".