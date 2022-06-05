В МИД отреагировали на заявления спикера парламента Венгрии о Зеленском

Министерство иностранных дел Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко.

В МИД отметили, что дальнейшая оценка слов Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.

"А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла" , – заявил Николенко.

Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.