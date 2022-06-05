ОВА: 66 человек уговорили и тайно эвакуировали из Лисичанска

Защитники смогли уговорить и без анонса эвакуировать 66 человек, из которых 6 детей из Лисичанска Луганской области, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Из Лисичанска эвакуировано 66 человек, из них шестеро детей. Тихо. Без анонса. Проехали бомбоубежищами. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное - 66 человек уже в безопасности" , – заявил он.

Гайдай просит оставшихся быть в укрытиях – обстрелы не утихают.