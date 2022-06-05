Генштаб: РФ выпустила по Киеву пять крылатых ракет Х-22

По Киеву было выпущено 5 крылатых ракет Х-22, одну уничтожили подразделения ПВО, остальные попали в объекты инфраструктуры, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня, 5 июня, около 6 часов утра, вооруженные силы российской федерации совершили пуски 5 крылатых авиационных ракет Х-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева. Одна ракета была уничтожена подразделением Противовоздушной обороны Воздушных сил ВС Украины. Остальные - попали в инфраструктуры на севере столицы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возникшие в результате удара пожары локализованы. Опасности нет.