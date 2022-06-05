В "ДНР" хотят расстрелять троих пленных иностранцев

Боевики так называемой "ДНР" похитили и "судят" трех иностранцев, якобы участвовавших в обороне Украины от российской агрессии. Им угрожает "смертная казнь", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении так называемой "генеральной прокуратуры ДНР".

Боевики говорят, что они якобы закончили "расследование уголовного дела" против иностранцев — граждан Британии Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима.

По словам оккупантов, трое мужчин "за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по захвату власти в "ДНР".

В ближайшее время состоится первое "судебное заседание".

Боевики пишут, что к трем иностранцам "может быть назначена исключительная мера – смертная казнь".

Отметим, согласно международному праву – это похищение, иностранцы там пленены, а "суд" не имеет юридической силы. Убийство пленных считается военным преступлением и не имеет сроков давности разбирательства.