В "Укрзализныце" подтвердили, что РФ ударила по Дарницкому вагоноремонтному заводу

В "Укрзализныце" подтвердили, что войска РФ в воскресенье ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, но никаких "танков", о которых говорит российская пропаганда, там нет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожную инфраструктуру. 4 ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу, находящемуся на левом берегу Киева. В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше.

Среди железнодорожников был один раненый, ему была оказана медицинская помощь. И оперативно приступили к ликвидации последствий удара" , – заявил он.

Камышин объясняет, что УЗ не делала никаких публичных заявлений об обстрелах, потому что в этом случае движение пассажирских поездов не задерживалось.

"Но не промолчало российское Минобороны. Они в очередной раз соврали, что цель удара - "поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия" , – отметил он.

Председатель правления УЗ подчеркнул, что это абсурд и сообщил, что готов продемонстрировать журналистам, что никаких танков на ДВРЗ нет.

"Официально заявляю, что на территории ДВРЗ нет военной техники. Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции.