Гетманцев анонсировал законопроект об уничтоженном имуществе, приобретенном в кредит
Депутаты Верховной рады Украины разработают законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий, сообщает Новое время.
"В ВР внесем законопроект в течении следующей недели", — написал в своем телеграм-канале Даниил Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
По его словам, разработка такого проекта Закона Украины уже согласована с главой Национального банка Украины и премьер-министром.
"Человек не должен выплачивать долг за не существующий объект", — завил Гетманцев.