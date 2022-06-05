Гетманцев анонсировал законопроект об уничтоженном имуществе, приобретенном в кредит

Депутаты Верховной рады Украины разработают законопроект о списании задолженности по потребительским кредитам на приобретение движимого и недвижимого имущества, которое было уничтожено в ходе военных действий, сообщает Новое время.

"В ВР внесем законопроект в течении следующей недели" , — написал в своем телеграм-канале Даниил Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, разработка такого проекта Закона Украины уже согласована с главой Национального банка Украины и премьер-министром.