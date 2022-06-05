Глава Еврокомиссии: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС

Европейский союз должен сделать возможным вступление Украины в блок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это моральным долгом, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом она заявила во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС" , - сказала она.

Она напомнила, что Еврокомиссия поддержала создание единой платформы, которая объединит инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.