Глава Еврокомиссии: Наш моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС
Европейский союз должен сделать возможным вступление Украины в блок. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это моральным долгом, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом она заявила во время выступления на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.
"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", - сказала она.
Она напомнила, что Еврокомиссия поддержала создание единой платформы, которая объединит инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, G20 и отдельных стран для восстановления Украины.
"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную поддержку по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь к Европейскому союзу", - отметила Урсула фон дер Ляйен.