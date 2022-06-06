США и Южная Корея запустили ракеты после испытаний КНДР

США и Южная Корея осуществили тестовые ракетные пуски в ответ на испытания КНДР. По различным целям были пущены восемь ракет.﻿ Об этом, со ссылкой на Yonhap, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Совместный запуск США и Южной Кореей ракет класса "земля-земля" продемонстрировал способность и готовность нанести немедленные высокоточные удары по источникам провокаций, заявили в комитете начальников штабов.

По информации южнокорейских военных, в воскресенье КНДР произвела запуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Комитет начальников штабов указывает на несколько стартовых точек, в том числе местность у аэропорта Сунан в Пхеньяне, окрестности города Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо, уезд Тончхан в провинции Пхёнан-Пукто, Хамхын в провинции Хамгён-Намдо.