Гайдай: в Северодонецке идут уличные бои

Российские войска штурмуют Северодонецк, много разрушений в Горной общине. Также оккупанты обстреливали другие населенные пункты Луганщины, сообщил председатель ОВА Сергей Гайдай.

Спасатели ликвидировали пожар на площади около 1000 кв. метров в Лисичанске. Как сообщил глава ОВА, войска РФ обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей.

Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница.

Более серьезные разрушения в Горной общине. Это 16 домов в Золотом, три – в Горном. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Количество разрушенных зданий в Северодонецке сосчитать сложно, поскольку там идут уличные бои, добавил Гайдай.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки.

Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка.

Как отметил Гайдай, оккупанты вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Враг понес значительные потери в живой силе и технике.

Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.