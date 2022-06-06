В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 июня ориентировочно составили:
- личного состава – около 31 250 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1386 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3400 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
- РСЗО - 207 (+0) ед,
- средств ПВО – 96 (+1) ед,
- самолетов – 211 (+1) ед,
- вертолетов – 176 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+3),
- кораблей /катеров - 13(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Данные уточняются.