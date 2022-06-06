Бутусов озвучил свою версию ситуации в Северодонецке
Главный редактор издания "Цензор.нет", журналист Юрий Бутусов заявил о том, что официальная информация властей о ситуации в Северодонецке не соответствует действительности. Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.
Журналист отметил, что удивлен
"неадекватными заявлениями" власти о ситуации в Луганской области.
"Последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях, и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ОВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности", – написал Бутусов.
Он подчеркнул, что на войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан.
"В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не выдуманные. Риск самообмана на войне в том, что потом под ложные выдумки и неоправданные оптимистические заявления подгоняют подразделения, людей и принимают решения таким образом, которые тоже не соответствуют обстановке. Прекращайте эти словесные игры, так не нужно делать", – посоветовал журналист.
Бутусов сообщил, что украинские воины держат позиции в сложной обстановке, и эта обстановка нуждается
"если не во всей правде, то хотя бы в отсутствии лжи".
"Иначе это вызывает беспокойство, понимают ли руководители, что происходит. Два дня назад противник вышел на окраину города, сейчас наши войска обороняют промзону Северодонецка. Вызывает беспокойство регулярное сообщение желаемого вместо действительного. Чтобы одерживать реальные победы, нужно не создавать воздушные замки", – резюмировал Бутусов.