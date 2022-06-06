Бутусов озвучил свою версию ситуации в Северодонецке

Главный редактор издания "Цензор.нет", журналист Юрий Бутусов заявил о том, что официальная информация властей о ситуации в Северодонецке не соответствует действительности. Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook﻿.

Журналист отметил, что удивлен "неадекватными заявлениями" власти о ситуации в Луганской области.

"Последнее время часто нахожусь в Северодонецке и окрестностях, и удивлен неоднократными неадекватными заявлениями некоторых руководителей относительно оперативной обстановки в Луганской области. В день визита президента Зеленского в Луганскую область председатель ОВА Гайдай заявил о наступлении и освобождении 50% города. К сожалению, эта информация не соответствует действительности", – написал Бутусов.

Он подчеркнул, что на войне нужно вводить в заблуждение противника, а не своих граждан.

"В данном случае украинское общество должно получать информацию, приближенную к реальности, победы нам нужны реальные, а не выдуманные. Риск самообмана на войне в том, что потом под ложные выдумки и неоправданные оптимистические заявления подгоняют подразделения, людей и принимают решения таким образом, которые тоже не соответствуют обстановке. Прекращайте эти словесные игры, так не нужно делать", – посоветовал журналист.

Бутусов сообщил, что украинские воины держат позиции в сложной обстановке, и эта обстановка нуждается "если не во всей правде, то хотя бы в отсутствии лжи" .