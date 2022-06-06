Президент Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков﻿. Об этом говорится в ответе главы государства на петицию на его сайте, сообщает Деловая столица.

Петицию под названием "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий. Закрытие всех магазинов пиротехники. Штраф за невыполнение в размере от 15 тыс. грн" зарегистрировали на сайте президента в конце декабря 2021 года, еще до полномасштабного вторжения России. Она набрала 25 297 голосов.

Скриншот president.gov.ua

Владимир Зеленский ответил на обращение 3 июня. Он упомянул о "тяжких последствиях для граждан и окружающей среды, использовании петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в условиях военного состояния, когда каждый выстрел, каждый взрыв даже на территориях, где нет боевых действий, создает тяжелый стресс и дискомфорт для каждого гражданина, его домашних питомцев и природы, а отчасти создает угрозы их жизни и здоровью" .

"Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием различных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их употребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне" , — отметил президент.

Петицию передали в Кабинет министров с просьбой рассмотреть и принять необходимые меры.