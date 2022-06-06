Британская разведка: РФ ударила по Киеву для срыва поставок оружия

Возобновление ракетных ударов по Киеву может свидетельствовать о попытках кремлевского режима сорвать поставки Украине западных вооружений.﻿ Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной в понедельник, 6 июня, сообщает Новое время.

Накануне РФ впервые с конца апреля ударила по Киеву крылатыми ракетами, повредившими инфраструктуру в Дарницком районе города.

В минобороны РФ заявили, что целью были украинские танки, якобы находившиеся на территории вагоноремонтного заводу (ДВРЗ), однако в "Укрзализныце" эту информацию опровергли, пригласив журналистов самим убедиться в этом.