В киевском метро сократили интервал движения поездов

В киевском метрополитене интервал движения сокращен до 4-5 минут в пиковые часы, в межпиковые – до 8-10 минут. Об этом сообщает КГГА.

Также заработают вторые вестибюли на станциях «Дарница» и «Выдубичи». На станциях «Осокорки» и «Лесная» работа вестибюлей будет изменена.

Без остановки поезда курсируют мимо станций «Крещатик», «Днепр», «Гидропарк», «Майдан Незалежности».

Закрыт пересадочный узел «Хрещатик» – «Майдан Незалежности».

В случае воздушной тревоги движение по наземным участкам метрополитена приостанавливается. Подземные станции метрополитена продолжают выполнять функцию укрытия.